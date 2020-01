"Offese razziste a Alberto Benites": la denuncia dell'Etrusca Basket

"Orgogliosi della nostra squadra e del comportamento di Alberto Benites". Questo è il commento di Angelo Capozio, vice presidente dell'Etrusca Basket di San Miniato poche ore dopo la vittoria in trasferta ai supplementari per 82-84 contro Cecina, contrassegnata da un brutto caso di razzismo.

La squadra sanminiatese ha vinto la partita di campionato che è salita agli onori delle cronache per il comportamento di un tesserato cecinese con il capitano dell'Etrusca. Durante un timeout Benites si scontra con un giocatore avversario, nasce un battibecco e lì volano parole grosse, offese razziste irripetibili.

"Siamo ancora più orgogliosi del comportamento tenuto in campo dal nostro capitano Alberto Benites, un esempio per tutto il nostro movimento, autore di una gara maiuscola, di fronte ad un atteggiamento intimidatorio tenuto nei suoi confronti per tutta la gara, da un tesserato della squadra avversaria, con epiteti, anche a sfondo razziale, che non è bello ripetere. Di fronte a queste provocazioni Ben ha risposto con il gioco, offrendo una delle più belle prestazioni da quando indossa la casacca biancorossa, un vero esempio per tutti i nostri tifosi al seguito e per la nostra società, che si schiera da sempre ad alta voce contro ogni forma di discriminazione; la più bella risposta sportiva di fronte alle brutte offese sofferte in campo"afferma il vice presidente Capozio.

Sul caso è intervenuto anche il sindaco Simone Giglioli, che si è espresso su Facebook: "Domenica, durante la partita di basket Cecina Basket contro l'Etrusca, il nostro capitano ha dovuto ascoltare le stupide provocazioni razziste di un avversario. Alberto Benites ha risposto con 25 punti, che hanno portato la nostra squadra alla vittoria. Complimenti a lui, a tutti gli atleti e a tutta la società. Un po' meno al giocatore avversario".

