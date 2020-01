Pistoia dedica un'area sportiva a Kobe Bryant

In queste ore l’enorme commozione suscitata dalla morte del campione è stata raccolta dal Comune di Pistoia che ha deciso di individuare un campetto da sistemare e da dedicare alla grande leggenda del basket cresciuta a Cireglio. Il sindaco, subito dopo aver appreso la tragica notizia, ha affidato un ricordo alla sua pagina Facebook: “Qualcuno di voi avrà giocato con lui nel campino del paese. A Pistoia ha lasciato degli amici…quelli di infanzia che difficilmente si dimenticano, tanto che solo pochi anni fa era tornato nella sua Cireglio. Era tornato in quella che per un pezzo di vita è stata la sua casa. Addio a un gigante”.

«Con i nostri uffici tecnici – spiega l’assessore allo sport Gabriele Magni - stiamo individuando alcune aree di gioco libero che possono essere intitolate al campione. Ci confronteremo naturalmente con i consiglieri comunali, che hanno maturato insieme a noi la volontà di questa intitolazione, con gli sportivi e con le proposte che sono già state fatte, in particolare dalla sua Cireglio».

