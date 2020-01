Rallentamento servizio prelievi sangue per aggiornamento server a Prato

Rallentamento dell’attività di prelievo sangue in tutti i punti dell’Azienda Usl Toscana centro area pratese.

Nella giornata di giovedì 30 gennaio sarà installato un nuovo server per le procedure di laboratorio analisi. Per consentire le operazioni di migrazione dati ed il conseguente test di attività, il servizio prelievi si svolgerà regolarmente ma non sarà possibile la consegna del referto in giornata. I pazienti che hanno prenotato telefonicamente il prelievo per terapia anticoagolante (TAO) sono stati già avvertiti dagli operatori per modificare l’appuntamento. Si consiglia comunque di contattare il proprio punto prelievi per avere informazioni nei dettagli.

Venerdì 31 gennaio, saranno effettuati solo i prelievi per TAO e le richieste con prescrizione di urgenza. L’attività riprenderà regolarmente da sabato primo febbraio.

L’Azienda sanitaria si scusa per eventuali disagi. L’aggiornamento del server consentirà di introdurre miglioramenti al servizio.

Fonte: AUSL Toscana Centro

Tutte le notizie di Prato