Savino Del Bene in Coppa Italia contro Casalmaggiore

Il gioco si fa duro per la Savino Del Bene Volley di Luca Cristofani che domani alle 20.30 si trova davanti alla prima gara secca della stagione. Ofelia Malinov e compagne, infatti, sfideranno la E’Più Pomì Casalmaggiore di Marco Gaspari nei Quarti di Finale di Coppa Italia.

Dopo i successi con Kaliningrad e Bergamo, la Savino Del Bene Volley dovrà cercare la terza vittoria consecutiva per staccare il pass per la Final Four di Busto Arsizio dei prossimi sabato e domenica.

EX E PRECEDENTI – Tante le ex dell’incontro, nella formazione toscana Jovana Stevanovic, che ha vinto la Champions League in rosa, e Agnieska Kakolewska. Nella formazione di Gaspari, invece, c’è la fiorentina Federica Stufi che a Scandicci ha giocato dal 2014 al 2016. Quello di mercoledi sarà il sedicesimo incontro fra le due squadre, con le rosa che guidano la statistica delle vittorie con otto incontri vinti a dispetto delle sette della formazione scandiccese.

LE PAROLE DI LUCA CRISTOFANI- "Tutte le partite di questo periodo sono molto importanti, abbiamo giocato da poco contro Casalmaggiore ed il risultato fu positivo però è stata una partita complessa. Nel primo set giocammo punto a punto e non riuscimmo a trovare la giusta chiave di lettura, salvo poi sbloccarci e vincere la gara. Ci sono le stesse difficoltà di quella gara e per vincerla dobbiamo giocare ancora meglio dell’altra volta: quando si giocano partite dentro-fuori bisogna fare qualcosa in più a livello di energia e motivazione. I sistemi stanno prendendo forma, siamo lontani dall’idea che io vorrei di come far giocare questa squadra ma le ragazze ce la stanno mettendo tutta”.

LE AVVERSARIE – La èPiù Pomì Casalmaggiore, rinnovata rispetto all’ultima stagione, ha cambiato palleggiatore con l’inserimento di Ana Antonijevic che sarà opposta a Danielle Cuttino, al centro agiranno Stufi e Popovic con Carcaces e Bosetti in banda, Spirito è il libero.

Fonte: Ufficio Stampa

