Un 26enne è stato arrestato a Pisa per spaccio. L'uomo, di origini tunisine, è stato sorpreso in via Nioisi dai carabinieri, che lo hanno perquisito. I militari hanno trovato 2 grammi di cocaina e 3 di eroina in dosi già confezionate. Il 26enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato messo in manette.

