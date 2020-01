Un incidente stradale a Prato d'Era a Volterra sulla ss439 Sarzanese Valdera ha causato il ferimento lieve di tre persone questa mattina e la chiusura della strada. Il fatto è avvenuto alle 7.30 circa di oggi, martedì 28 gennaio. Sul posto personale Anas per chiudere provvisoriamente il tratto e le forze dell'ordine. L'incidente è avvenuto tra due veicoli. I feriti sono stati portati in pronto soccorso per accertamenti, tutti in codice verde.

