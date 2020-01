Tre milioni di euro in investimenti e opere pubbliche per le frazioni di Barberino Tavarnelle

La forza vitale dello stare insieme, il fermento operativo del nuovo comune di Barberino Tavarnelle si misura sull’apertura di numerosi cantieri e sulla molteplicità delle progettazioni in corso che puntano a riqualificare varie aree del territorio comunale. Investimenti che si inquadrano in una nuova visione di comunità e di prospettive unitarie facendo ricadere sul territorio, per un’estensione pari a 123 Km quadrati, oltre 3 milioni di euro per l’annualità 2020. Tante le opere di riqualificazione messe in campo per migliorare la qualità della vita di cittadini, famiglie, visitatori, operatori economici e società sportive.

“Le opere in fase di attuazione, frutto di un lavoro accurato, stanno avanzando rispettando i tempi del cronoprogramma nell’agenda dei lavori pubblici – dichiara il sindaco David Baroncelli –abbiamo ascoltato attentamente i cittadini, esaminato le esigenze del territorio ed elaborato una strategia di riqualificazione che ha una funzione trasversale. Se, ad esempio, partiamo dalla necessità di accentuare le condizioni di decoro e accessibilità di un borgo storico otterremo una serie di vantaggi che producono effetti benefici sia sulla sicurezza di chi quel borgo lo abita e lo visita, sia della fruibilità e delle potenzialità turistico-culturali del centro abitato. E’ la linea che stiamo perseguendo ai fini della conservazione e della valorizzazione delle nostre identità e del futuro del territorio”.

E’ in corso l’opera di riqualificazione del borgo di San Donato in Poggio, partita con la ripavimentazione in pietra di una delle vie più importanti del territorio dal punto di vista storico-architettonico. “Via Senese assumerà un aspetto nuovo – spiega l'assessore ai Lavori pubblici Roberto Fontani - grazie all'utilizzo di un lastricato in pietra pienamente aderente allo stile architettonico del borgo, funzionalità e decoro si otterranno con i passaggi pedonali laterali, delimitati da una sequenza in prospettiva di particolari fioriere illuminanti”. Il tratto di strada, chiuso al transito per l'esecuzione dei lavori, ma aperto al passaggio dei pedoni, è compreso tra Porta Senese e piazza del Pozzo nuovo. “L'intervento – aggiunge il sindaco – permetterà anche la realizzazione dei sottoservizi di via Senese e fa parte di un quadro più ampio che, in momenti diversi, riqualificherà i parcheggi di via Giotto, via Dante Alighieri e via Borgo Vecchio”. La chiusura del cantiere è prevista entro la primavera 2020. Il Comune sta lavorando anche alla pedonalizzazione del centro storico, parte di un progetto che mira ad incrementare la qualità della vita per i residenti e per i visitatori.

Altro intervento è quello che interessa il borgo di Noce. "Ci troviamo di fronte ad un’importante opera pubblica che sta prendendo vita e avanzando nel rispetto dei vari step in cui essa è articolata - prosegue l’assessore Fontani - l’intervento vuole dare un volto nuovo, in termini di decoro, accessibilità e bellezza alla frazione. Gli interventi previsti nel progetto sono diversi e spaziano dalla realizzazione dei sottoservizi al rifacimento della viabilità e alla realizzazione del punto panoramico".

A Marcialla sono in dirittura di arrivo i lavori per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia. Si tratta della prima scuola che il Comune unico andrà ad inaugurare a settembre per un investimento complessivo pari a oltre 1 milione di euro. Il nuovo edificio consta di tre aule destinate ad accogliere fino ad un massimo di ottanta allievi e vari ambienti comuni, la mensa, la palestra, il laboratorio, dove vivere e condividere i momenti dedicati all’apprendimento, alla costruzione di relazioni, al gioco, all’attività motoria e alla convivialità.

Consistenti sono le opere di rifacimento delle strade comunali al fine di renderle più belle e sicure, previste nel piano triennale delle opere pubbliche. A Badia a Passignano, luogo millenario del complesso monastico fondato da San Giovanni Gualberto, l’amministrazione comunale interverrà con l’asfaltatura del tratto interno all’abitato e in quello che dalla Cappella giunge al centro abitato.

“Nel piano triennale - continua il sindaco Baroncelli - abbiamo inserito anche il rifacimento di Strada di Liseo, la strada che da Badia arriva fino al bivio di Greve in Chianti”. A San Donato in Poggio, oltre all’opera di restyling di via Senese, la giunta ha deciso di realizzare un percorso pedonale che congiunge la pieve romanica a via Senese. A Barberino Val d’Elsa è previsto il risanamento di Strada della Valle, il tratto che precede il borgo di Tignano con l’obiettivo di rimettere alcuni avvallamenti e procedere con l’asfaltatura. “Saranno eseguiti interventi – prosegue l’assessore Fontani - a Noce, nel borgo di Cortine, nella strada della Zambra, a Vico d’Elsa, lungo la Strada di Poppiano, dall’incrocio di Strada di Poneta, e a Marcialla dove l’amministrazione comunale realizzerà un'area destinata a parcheggio e uno spazio a verde (via San Francesco). “Nella parte più a sud del nostro territorio – prosegue Fontani – saranno al centro di un’opera di riqualificazione Strada della Paneretta a Monsanto, con il rifacimento e il restauro del ponticino e il miglioramento della viabilità, in collaborazione con il Comune di Poggibonsi e l’area della Zambra dove saranno realizzati nuovi giardini”.

Rimanendo in questa area del territorio, il Comune ha previsto il completamento della strada di emergenza di Molino della Zambra e per quanto riguarda la frazione di Vico d’Elsa si occuperà dell'acquisizione e della realizzazione di un centro civico a servizio della comunità. Sul fronte piste pedonali, ne sarà realizzata una che metterà in collegamento Noce e Tavarnelle, opera già finanziata precedentemente. Interventi di rilievo sono stati programmati anche per Tavarnelle in alcune delle piazze principali, un tratto di piazza della Repubblica e in piazza Cresti, area quest’ultima che sarà asfaltata e arricchita dal rifacimento dell’aiuola e dalla creazione di uno spazio pedonale. Sarà rimesso a nuovo anche il tratto di viabilità del capoluogo che dall’incrocio di via XXV Aprile arriva all’incrocio di via della Pace.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti fiorentino

