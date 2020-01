Viaggiano a 90 km/h in una strada con limite di 50: multe per 8 conducenti a Firenze

Continua e si intensifica l’attività della Polizia Municipale per la sicurezza stradale e la prevenzioni incidenti, con particolare attenzione al rispetto del limite di velocità e della guida in stato di alterazione.

Ieri le pattuglie in moto dell’Autoreparto hanno effettuato un posto di controllo con il telaser in viale Nenni direzione uscita città all’altezza di via del Caravaggio. Otto i veicoli colti in flagrante mentre superavano il limite di 50 chilometri orari (velocità registrate tra gli 81 e i 91 km/h). Per i conducenti è scattata la contestazione di altrettanti verbali per il superamento del limite di velocità (173 euro e taglio di 3 punti/patente). Durante il controllo gli agenti hanno anche fermato un mezzo non in regola con la revisione statale (sanzione sempre da 173 euro).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

