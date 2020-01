A scuola di rock in biblioteca: a Empoli lezioni con il chitarrista Lorenzo Pini

Il rock è un genere musicale che accompagna la nostra vita quotidiana da generazioni: è la colonna sonora della storia contemporanea e ci circonda in ogni momento della nostra giornata.

Tutti abbiamo sentito parlare di Elivs Presley, tutti abbiamo ascoltato i Beatles e i Rolling Stones almeno una volta, magari senza nemmeno saperlo. Vediamo ragazzi con le magliette dei Doors, Iron Maiden, Led Zeppelin, Queen, Nirvana e tante altre icone che hanno trasformato un genere musicale in un vero e proprio movimento Pop.

La Biblioteca Comunale "Renato Fucini" dedica i prossimi venerdì sera all'approfondimento del rock. Questo breve percorso storico permette di orientarsi all’interno di questo genere musicale, di individuare i legami e i passaggi che hanno determinato l’evoluzione del Rock e di costruire un percorso discografico tramite il quale conoscere le diverse sfaccettature che rendono così affascinante e vario questo genere musicale.

Il percorso è strutturato in tre incontri: dall'origine del rock all'evoluzione del genere e dei sottogeneri, passando per gli "strumenti del rock" fino ai giorni nostri. Gli incontri sono tenuti da Lorenzo Pini, un musicista chitarrista formatosi presso l’accademia musicale Lizard di Fiesole dove si è diplomato con il massimo dei voti.

È laureato in musica al DAMS di Firenze e ha proseguito gli studi laureandosi con lode alla laurea magistrale in Musicologia sotto la facoltà di Lettere e Filosofia di Firenze.

È insegnante dal 2006 tenendo corsi di chitarra, teoria e solfeggio, armonia, musica di insieme, guida all’ascolto, home recording; nel 2009 ha aperto la sede Lizard di Empoli che attualmente ha in direzione.

Gli incontri si svolgeranno in biblioteca nelle seguenti date:

Venerdì 31 gennaio ore 21,00

Venerdì 07 febbraio ore 21,00

Venerdì 21 febbraio ore 21,00

Info e prenotazioni: 0571/757840 ; biblioteca@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

