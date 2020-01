Agliana, arrestati due spacciatori dai carabinieri

I carabinieri di Agliana, durante un predisposto servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, traevano in arresto E. M. e E. J., entrambi cittadini marocchini di anni 30, irregolari, per spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, ieri pomeriggio, i militari hanno sorpreso i due uomini cghe, mentre si trovavano ad Agliana in via Panaro, hanno consegnato una dose di cocaina ricevendo in cambio 40 euro. Dalla successiva perquisizione personale consentiva di rinvenire la somma di 340 euro ritenuta provento di spaccio e sottoposta a sequestro unitamente alla dose di stupefacente.

Gli arrestati, ultimate le formalità di rito, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Stazione di Pistoia, in attesa di giudizio di convalida con rito direttissimo, che dovrebbe avvenire nel corso della giornata odierna. Il giovane acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Pistoia, quale assuntore di sostanze stupefacenti.

