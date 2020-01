Al via prenotazioni visita guidata gratuita alla mostra Hello World su storia informatica

Al via le prenotazioni per una visita guidata gratuita alla mostra “Hello World! L’informatica dall’aritmometro allo smartphone” che si svolgerà domenica 2 febbraio, dalle 16 alle 17 nel complesso delle Benedettine dell’Università di Pisa (Piazza San Paolo a Ripa d’Arno, 16), sede dell’esposizione.

La mostra Hello World! offre ai visitatori un percorso interattivo per conoscere l’evoluzione degli strumenti per il calcolo, dalle macchine meccaniche ai computer Apple, dalla seconda metà dell’Ottocento agli anni 2000, passando per oggetti iconici come la Olivetti Programma 101 ed Enigma e le pietre miliari per l’informatica pisana, come la prima calcolatrice scientifica italiana, la Calcolatrice Elettronica Pisana (CEP).

La prenotazione alla visita è obbligatoria e si può effettuare attraverso il sito Eventbrite.it al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-guidata-alla-mostra-hello-world-91768633453

Fonte: Università di Pisa

