Anpi Prato, camminata per la Pace da Sarajevo a Srebrenica per 'Sentieri Partigiani'

A 25 anni dal genocidio di Srebrenica, il gruppo trekking ‘Sentieri Partigiani’ di ANPI Prato organizza una CAMMINATA DELLA PACE da Sarajevo a Srebrenica, con visita delle due città bosniache.

Dal 29 maggio al 2 giugno 2020 andremo in Bosnia-Erzegovina per ripercorrere la memoria di una delle pagine più tragiche della storia recente in Europa, nella splendida cornice naturalistica di un paesaggio selvaggio ed ancora segnato dal conflitto.

Le iscrizioni al viaggio sono aperte fino 9 febbraio con posti limitati, per formare un gruppo agile e coeso. Per i tre giorni di cammino accompagnati da una guida locale, per un totale di circa 80km, occorrono attrezzatura idonea ed una certa preparazione.

In vista dell’escursione, nell’ambito dei ‘Sentieri Partigiani’ viene promossa una rassegna di iniziative di preparazione ed approfondimento, come: l’incontro con la scrittrice di origine bosniaca Elvira Mujicic mercoledì 19 febbraio; l’incontro sui nazionalismi e la ciclicità dei conflitti etnici con il prof. Simone Malavolti mercoledì 11 marzo ed infine la proiezione dei film ‘Valter difende Sarajevo’ e ‘UNDERGROUND’, rispettivamente domenica 1 e 29 marzo.

L’intento del progetto è il superamento della retorica nazionalista e revisionista, o dell’approccio semplicistico di un’Europa interamente pacificata dopo il secondo conflitto mondiale. La riscoperta dei rigurgiti egemonici e di crimini più recenti, tristemente simili per molti versi alle discriminazioni disumane di regimi liberticidi, come quelli nazifascisti, intende valorizzare la solidarietà internazionalista e mettere in guardia dal riproporsi di derive sovraniste, con la loro propaganda su presunti scontri di (in)civiltà.

Per info ed iscrizioni:

federazioneanpiprato@gmail.com

