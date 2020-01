Una donna di 73 anni è morta a seguito di un incidente avvenuto intorno alle ore 15.30 in Piazza XX Settembre, nel Comune di Poggio a Caiano. L'auto, per cause ancora da accertare, ha urtato contro un muro. Sul posto i vigili del fuoco di Prato e il 118 che non ha potuto che constatare il decesso della donna. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi del caso.

