Beccati con le mani nello zaino, due borseggiatori arrestati a Firenze

Avevano già le mani dentro lo zaino della vittima designata, ma sono stati fermati dai “Falchi” della Squadra Mobile della Questura di Firenze.

Nella tarda mattinata di ieri gli agenti in borghese stavano effettuando un mirato servizio di prevenzione e contrasto ai reati predatori nella zona del mercato di San Lorenzo quando la loro attenzione è stata catturata da tre uomini che si aggiravano tra i turisti. I poliziotti hanno subito deciso di seguire i loro spostamenti.

In via Sant’Antonino il terzetto è entrato in azione: si sono avvicinati ad un giovane con lo zaino in spalla e mentre due si sono frapposti davanti all’ignara vittima, il 25enne ha aperto la cerniera con estrema destrezza ed ha allungato la mano all’interno.

A questo punto anche la polizia è entrata in azione: i tre sono stati fermati prima che potessero mettere a segno il colpo e dileguarsi tra la folla.

Con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso la Polizia di Stato ha così arrestato due cittadini romeni di 25 e 52 anni (entrambi già noti) e denunciato un terzo elemento del gruppo, un incensurato 24enne sempre originario della Romania.

Tutte le notizie di Firenze