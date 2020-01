Cena del Cdx al Forteto annullata, soddisfazione del M5S

"Accogliamo con soddisfazione la decisione del centrodestra di fare un passo indietro sulla cena al Forteto e di annullarla. Avevamo già esposto la nostra contrarietà nei giorni scorsi tramite comunicati stampa che criticavano l'organizzazione di una cena del centrodestra all’interno della cooperativa." Lo dichiara la deputata toscana del M5S Yana Ehm.

"Bene che abbia prevalso la sobrietà dell'azione politica" aggiunge il consigliere regionale Andrea Quartini. "Si tratta di un luogo certamente aperto a tutti, ma organizzare al Forteto una cena del centrodestra, ed invitare pure le vittime ci era sembrato davvero non opportuno, così come la successiva proposta, arrivata in extremis, di aprire l'evento a tutti." proseguono i rappresentanti toscani del M5S.

"Sebbene convenga con la necessità di sollecitare l'avvio dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta, non era davvero il modo più corretto per raggiungere l'obiettivo prefissato" conclude la Ehm.

Fonte: M5S Parlamentari Toscana

