Concorso per agenti della municipale , il corso di Fp Cgil Fienze

La Funzione Pubblica CGIL di Firenze organizza un corso di preparazione al concorso indetto dai comuni di Santa Croce sull’Arno, Montopoli in Val d’Arno, San Miniato e Unione dei Comuni circondario Empolese Valdelsa Comune di Montatone per Istruttore di vigilanza categoria C, posizione economica C1.

Il corso verterà sulle materie previste dal bando.

Per informazioni sul corso potete compilare il modulo informazioni a questo link https://www.fpcgiltoscana.it/concorsi/corsi/cs10006/ o contattarci al 0552700531/459FP CGIL Firenze

Fonte: Cgil Firenze e Toscana - Ufficio Stampa

