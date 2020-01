Consiglio Comunale di Pisa, i temi al centro del dibattito: cultura, legalità e diritti degli animali

Su proposta della consigliera Virginia Mancini (Fi), la seduta di ieri pomeriggio del Consiglio Comunale è stata aperta con un minuto di silenzio per ricordare il “Giorno della memoria” celebrato con numerose manifestazioni anche nella nostra città lunedì scorso, 27 gennaio.

Polemiche, poi, da parte di Matteo Trapani, capogruppo consiliare del Pd, per la mancata esposizione della bandiera arcobaleno dal Comune in segno di solidarietà per un ragazzo vittima di una aggressione omofoba ad Altopascio alcune settimane fa e polemiche anche da parte di Francesco Auletta, capogruppo consiliare di “Diritti in Comune”, sul sostegno espresso dal Sindaco di Pisa, Michele Conti al segretario della Lega, Matteo Salvini, a proposito della nota vicenda del “citofono”, avvenuta la scorsa settimana a Bologna. Polemiche, infine, anche da parte del consigliere Vladimiro Basta (Pd) nei confronti dell’assessore alle politiche sociali Gianna Gambaccini sulla manutenzione di alcuni defibrillatori.

Alessandro Gennai, Presidente del Consiglio Comunale, ha poi aperto la discussione - richiesta da tutti i consiglieri di opposizione, primo firmario il consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) – sulla ben nota vicenda dell’Edicola della legalità di Borgo Stretto nei confronti della quale è stato decisa, dopo un incontro tra Libera e l’Amministrazione Comunale avvenuto il 15 Gennaio scorso, di costituire un tavolo tecnico finalizzato ad installazione un nuovo chiostro in una zona centrale della città.

Nella discussione – dove non sono mancati momenti di vivaci polemiche - sono intervenuti il Sindaco di Pisa, Michele Conti “abbiamo così iniziato un percorso condiviso per un progetto di lunga durata affinché la cultura dell’antimafia e della legalità sia sempre più diffusa e radicata”, Fabrizio Tognoni, coordinatore provinciale di Libera “ci auguriamo che al più presto l’Amministrazione Comunale convochi il tavolo tecnico”, l’assessore Raffaele Latrofa e i consiglieri comunali Olivia Picchi (Pd),Giovanni Pasqualino (Lega), Antonio Veronesi (Patto Civico), Riccardo Buscemi (Fi), Gino Mannocci (Pisa nel cuore), Gabriele Amore (M5S), Maurizio Nerini (Nap-Fdi), Maria Antonietta Scognamiglio (Pd), Alberto Conversano (Lega) e Maria Punzo (Lega).

Al termine di questa lunga discussione, sempre su questa vicenda dell’Edicola della legalità, sono stati poi presentati tre ordini del giorno di cui soltanto il primo - presentato dal capogruppo consiliare del Pd, Matteo Trapani, con un emendamento del capogruppo di Fi, Riccardo Buscemi, è stata approvato mentre gli altri due, presentati dai consiglieri Francesco Auletta (Diritti in Comune) e Gabriele Amore (M5S), sono stati invece respinti.

Nella seduta di ieri del Consiglio Comunale, i consiglieri comunali – all'unanimità - hanno dato poi il via libera, sia all'adesione del Comune di Pisa alla rete Bibliolandia della Provincia di Pisa, che alla istituzione del Garante dei diritti degli animali. Inoltre sono state approvata a maggioranza due delibere relative ad alcune integrazioni e modifiche all'atto di avvio del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale.

Infine, i consiglieri comunali hanno eletto i tre membri di competenza del Consiglio Comunale per l’Osservatorio per lo studio e la promozione di attività finalizzate al contrasto di fenomeni di illegalità. Sono stati eletti Giulia Garofalo, Gaetano Schiavone e Giacomo Guerrieri.

Sono stati 8 i cittadini che hanno presentato la domanda per far parte di questo Osservatorio. L’Osservatorio – come si legge nel Regolamento istitutivo di questa importante istituzione comunale - è composto da 5 membri di cui due sono di diritto (il Direttore del master dell’Università di Pisa “Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione” ed il Coordinatore di “Libera, associazione, nomi e numeri contro le mafie”) mente gli altri tre membri sono di competenza del Consiglio Comunale.

Questo Osservatorio è stato istituito il 22 marzo del 2018. L’Osservatorio – come si legge ancora dal suo Regolamento istitutivo – ha “funzioni consultiva, di proposta e di stimolo per gli atti di competenza dell’Amministrazione Comunale nei campi relativi alla diffusione della cultura della legalità, di promozione di attività finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di illegalità e di promozione, infine, della cultura sociale dell’antimafia come elementi imprescindibili del tessuto sociale”.

Questo Osservatorio dovrà, in oltre, come si legge sempre dal suo Regolamento istitutivo “redigere annualmente una relazione su i fenomeni oggetto di analisi da presentare al Consiglio Comunale, fornire formazione ed indicazioni utili ai diversi settori del Comune per le tematiche di anti-corruzione e contrasto alla criminalità”.

I componenti questo Osservatorio svolgeranno la propria attività a titolo gratuito e restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale.

SMS Biblio” si trova nel quartiere delle Piaggie di fronte alla chiesa di San Michele degli Scalzi. SMS Biblio occupa una superficie di circa duemila metri quadrati è divisa su tre piani oltre ad un piano interrato. Dal piano seminterrato, utilizzato come sala incontri e proiezioni con circa 70 posti, parte una grande scaffalatura aperta e a parete che si affaccia sulle ampie sale dei piani superiori.

Il patrimonio è di circa 43.000 volumi di cui 8.000 dedicati ai ragazzi, tra cui DVD, film, ebook e audiolibri, disponibili nella quasi totalità al prestito.

Lo scorso anno SMS Biblio ha registrato oltre 150 mila ingressi. Gli iscritti sono 12.449 mila. Gli utenti attivi, quelli cioè che hanno preso in prestito lo scorso anno almeno un libro, sono stati 3688. Sempre lo scorso anno sono stati dati in prestito 38.910 libri. Presso SMS Biblio nel 2019, infine, sono stati organizzati 138 eventi, tra presentazioni di libri, letture, ecc.

Dopo questo si del Consiglio Comunale ora sarà necessario attendere, per l’effettiva operatività di questa nuova figura istituzionale, la stesura di un apposito Regolamento (che gli uffici hanno già comunque predisposto) dove saranno disciplinate, tra l’altro, le norme per la sua elezione, per il suo il funzionamento e, infine, i profili procedurali relativi alla sua attività.

Questa nuova figura di Garante, affiancherà altre due figure di Garante già previste dallo Statuto comunale e cioè il Garante per i diritti della persona disabile e il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale.

Secondo il report “Animali in città” di Legambiente , presentato a dicembre scorso a Napoli, dove Legambiente ha confrontato i dati pervenuti dalla anagrafi regionali con quelli arrivati dalle Amministrazioni Comunali e aziende sanitarie locali, stando alla anagrafi i cani sarebbero 11 milioni e 630 mila, stando invece all'altra rilevazione il numero risulterebbe salire a 27 milioni: un cane ogni 2,21 abitanti d’Italia umani. L’anagrafe registra anche 602.421 gatti ufficialmente censiti ma le stima parlano di oltre due milioni. Parlando di contenimento del randagismo, soli il 13 percento cento dei Comuni ha promosso campagne di sterilizzazione dei cani e solo il 16 per cento delle città – tra cui Pisa - dichiara di possedere un canile sanitario.

Il canile sanitario municipale comprensoriale attualmente opera per i comuni di Pisa, Fauglia, Orciano Pisano,Vecchiano e Vicopisano.

La gestione e la manutenzione ordinaria e' attualmente affidata alla Cooperativa di servizi Ponteverde ONLUS. La vigilanza sanitaria e' stata affidata all'U.F. Sanita' Pubblica Veterinaria - Zona Pisana dell'Azienda USL Toscana nord ovest con sede presso il Dipartimento di Prevenzione.

Il coordinamento della gestione e' stato affidato alla Direzione Ambiente del Comune di Pisa in qualita' di Comune capofila.

Il canile opera come canile sanitario municipale secondo la normativa vigente, per le attivita' di cattura e di primo soccorso per gli animali d'affezione vaganti nel territorio dei comuni di riferimento e per il recupero e lo smaltimento delle carcasse di animali d'affezione rinvenute nei territori dei comuni di riferimento.

Il Canile sanitario comprensoriale si trova in Via Granuccio a Ospedaletto (zona termovalorizzatore).

I servizi che vi si svolgono sono articolati nell'intero anno solare, inclusi i festivi. Nelle ore di chiusura della struttura e' attivo un Servizio di Pronta disponibilita' - reperibilita' per interventi di emergenza con copertura di 24 ore su 24, dalle 19.30 alle 07.30 del giorno successivo.

Le adozioni e le sterilizzazioni delle gatte appartenenti alle colonie feline censite e riconosciute, sono gratuite, previa autorizzazione comunale.

Per informazioni ed adozioni, Canile Soffio di Vento, Via di Granuccio, Tel 346 949 1412, e-mail canilesanitariopisa@libero.it

