Coronavirus, sfilate del Dragone annullate: "Festeggiamenti inopportuni in un momento così difficile"

Il Tempio Buddista Cinese di Prato Pu Hua e le Associazioni di Amicizia Italia Cina del territorio, hanno deciso di comune accordo di non svolgere le tradizionali sfilate del dragone previste per sabato 1 e domenica 2 febbraio in segno di solidarietà nei confronti della nazione che sta vivendo un grave momento di difficoltà e dolore.

Come hanno già dichiarato molti dei rappresentanti delle comunità cinesi in Italia, anche quelli pratesi ci tengono a comunicare la loro solidarietà alla madrepatria ritenendo inopportuni i festeggiamenti in un momento così difficile per i loro concittadini.

L'amministrazione di Prato prende atto di questa scelta e condivide questa decisione degli organizzatori.

Restano comunque in programma alcune delle iniziative inserite nel calendario del Capodanno lunare 2020.

Ecco il Programma:

VENERDI’ 31 GENNAIO

ore 21.15 Anteprima del film “Il Drago di Romagna” a cura del Centro Pecci

(repliche 1-2 Febbraio) programma completo www.centropecci.it

SABATO 1 FEBBRAIO

dalle ore 15.00 Visite guidate al Tempio buddista Pu Hua Si.

DOMENICA 2 FEBBRAIO

dalle ore 9.30 prezzo Piazza dell’Immaginario Installazione/ azione dell’artista

Ai Teng, 716 stampe per il Capodanno cinese 2020 a cura di Dryphoto arte contemporanea

Fonte: Ufficio stampa

