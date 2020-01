Fides Montevarchi batte Basket Castelfiorentino

Dopo la sconfitta casalinga al debutto stagionale, non arriva il riscatto per il Basket Castelfiorentino che inaugura il girone di ritorno cadendo a Montevarchi per 48-44. Una sconfitta che brucia doppiamente poichè giunta al termine di una buona prestazione, a cui è mancata soltanto la ciliegina dei due punti.

Partita in bilico fino agli utlimissimi giri di lancette, con le padrone di casa che allungano soltanto nella volata finale. Prima parte di gara in perfetto equilibrio con le squadre che viaggiano sul botta e risposta: vantaggio locale al 10′ (16-15), vantaggio ospite all’intervallo (26-28), ma forbice sempre strettissima. Nella ripresa la musica non cambia e si procede sul filo dell’equilibrio tanto che al 30′ il divario resta invariato, con le gialloblu ancora a +2 (36-38). Nei concitati minuti finali, però, la Fides sposta l’inerzia e, quando la palla scotta, infila i possessi decisivi.

Venerdì pronta replica: alle 21.15 al PalaGilardetti arriva la Cestistica Rosa Prato.

FIDES MONTEVARCHI – BASKET CASTELFIORENTINO 48-44

Parziali: 16-15, 26-28 (10-13), 34-36 (8-8), 48-44 (14-8)

Tabellino: Bongini 11, Ulivieri E. 8, Manetti 5, Banchelli 8, Lucchesi 6, Ferri 2, Cinali 4, Baldinotti, Fanelli, Giuntini, Andries, Masi. All. Volterrani. Ass. Iserani.

Arbitro: Celentano di Arezzo.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Basket