Finge di voler acquistare un'auto, ma tenta di rubare un pc: arrestata 45enne

Si è finta interessata ad un'auto in vendita, poi ha cercato di nascondere sotto i vestiti un pc, ma è stata notata dal personale che ha chiamato i carabinieri. È accaduto in una concessionaria di via del Cantone a Sesto Fiorentino. La donna, una 45enne originaria del Su America, è stata arrestata per tentato furto. Avrebbe agito con due complici che però sono riusciti a scappare con due smartphone trovati su delle scrivanie degli addetti alle vendite.

