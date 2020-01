Firenze, droga: spacciatore arrestato e cliente multato in piazza Beccaria

Uno spacciatore arrestato e un cliente multato e segnalato alla Prefettura. È questo l’esito del nuovo intervento di contrasto allo spaccio effettuato ieri pomeriggio dalla Polizia Municipale.

Agenti della Squadra Antidroga del Reparto Antidegrado in servizio nella zona di piazza Beccaria hanno notato un uomo che, in sella a una bicicletta, sembrava attendere spasmodicamente qualcuno. Hanno quindi iniziato un appostamento durante cui hanno visto prima l’uomo accordarsi per telefono, e dopo alcuni minuti è stato raggiunto da una persona che, dopo un colloquio, gli ha consegnato un pacchetto di cellophane in cambio di denaro. A questo punto gli agenti sono entrati in azione fermando sia il cliente (un italiano del 1973) sia lo spacciatore (uno straniero di 50 anni). Per la droga (una dose di cocaina) e il denaro provento dell’attività illecita (60 euro) è scattato il sequestro.

Il pusher è stato arrestato e stamani si è tenuta l’udienza per direttissima che ha convalidato l’arresto (con obbligo di non dimora nella provincia di Firenze). Il cliente è stato sanzionato per il consumo/detenzione di sostanze stupefacenti con segnalazione alla Prefettura.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze