FlixBus, 4 anni a Pisa festeggiati con 8 nuovi collegamenti in Puglia

FlixBus festeggia il quarto anniversario a Pisa con un bilancio positivo: in un anno, il leader europeo dei viaggi su gomma ha registrato un incremento dell’80% nel numero delle prenotazioni da e verso la Città della Torre. Complice la continua estensione delle tratte in partenza dalla città, il numero dei Pisani che utilizza il servizio FlixBus è in aumento esponenziale.

Sull’onda di questo successo, FlixBus annuncia ora collegamenti diretti con otto nuove destinazioni in Puglia, portando a 90 il numero delle destinazioni raggiungibili senza cambi dalla città.

Genova, Roma e Milano: queste le mete più gettonate dei passeggeri pisani

Sul podio della classifica pisana svettano, nell’ordine, Genova, collegata fino a sette volte al giorno con tempi di percorrenza a partire da due ore, Roma, connessa fino a sei volte al giorno, e Milano, verso cui partono fino a tre corse quotidiane. Tra le prime 10 mete si colloca inoltre l’aeroporto di Fiumicino, a testimonianza di un orientamento sempre più sostenibile al viaggio tra i passeggeri pisani, che all’uso dell’auto privata prediligono crescentemente forme di mobilità integrata basate sulla combinazione di diverse soluzioni di viaggio, a beneficio dell’ambiente e della comunità.

Alte in classifica anche mete a breve e medio raggio come La Spezia e Perugia, entrambe raggiungibili fino a quattro volte al giorno, e importanti destinazioni in Centro e Sud Italia, come Napoli e Pescara.

Pisa collegata con otto nuove destinazioni in Puglia

Contestualmente al suo quarto anniversario a Pisa, FlixBus annuncia inoltre nuovi collegamenti con il Sud Italia: alle città già raggiunte in Puglia, tra cui Bari e Foggia, si aggiungono ora Brindisi, Taranto e Lecce, oltre a importanti centri dell’entoterra – Mesagne, Francavilla Fontana, Grottaglie e Maglie – e a Otranto, che si preannuncia una destinazione privilegiata durante la bella stagione.

Oltre a rendere sempre più capillare il servizio offerto ai Pisani, moltiplicandone le opportunità di viaggio, l’ampliamento dei collegamenti con la Città della Torre è coerente con la volontà di FlixBus di valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale agevolando i flussi di visitatori in arrivo nel territorio, con la possibilità di ricadute positive sull’economia locale.

Da Pisa verso 90 mete italiane. Partenza da Via Pietrasantina

Per garantire ai propri passeggeri tutti i comfort necessari al viaggio, FlixBus prevede la presenza, a bordo, di sedute reclinabili, Wi-Fi gratuito, prese di corrente e toilette. A questi benefici si aggiunge la disponibilità di collegamenti notturni su numerose tratte, come quelle per il Sud Italia, ideali per chi vuole riposare a bordo e risparmiare tempo, oltre che eventuali costi di pernottamento.

Le corse, in partenza dal Terminal di Via Pietrasantina, sono prenotabili su www.flixbus.it, tramite l’app FlixBus gratuita e presso i rivenditori autorizzati sull’intero territorio nazionale.

