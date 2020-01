Scappa tra i taxi parcheggiati alla stazione, arrestato pusher

Nella tarda mattinata di ieri la Squadra Mobile ha arrestato un altro pusher in piazza Stazione a Firenze. Questa volta si tratta di un cittadino maliano di 22 anni.

Gli agenti in borghese della Sezione Contrasto la Crimine Diffuso erano impegnati in uno specifico servizio di contrasto allo spaccio quando, nei giardini di fronte alla pensilina dei taxi, hanno notato lo scambio tra spacciatore e cliente: 50 euro in cambio di poco più di 9 grammi di hashish.

Il pusher, una volta scoperto, ha tentato la fuga in mezzo ai taxi, ma è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti che gli hanno trovato addosso altre 7 barrette dello stesso stupefacente (43 grammi di hashish).

L’uomo è finito in manette con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stato segnalato quale assuntore.

