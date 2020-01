Giglioli (Lega): "Furti e incidenti stradali mortali, più telecamere a Castelfiorentino"

Dopo che il 20 gennaio scorso è stata materialmente prelevata la cassaforte del bancomat dalla Coop di Castelfiorentino alle 22.45 senza che ad oggi si siano individuati i responsabili che si sono allontanati indisturbati, abbiamo ritenuto opportuno presentare una mozione per richiedere l'installazione di telecamere nei punti nevralgici all’entrata-uscita del paese.

Tale richiesta, che va nella direzione della sicurezza collettiva, trova ulteriore giustificazione in precedenti tragici episodi rimasti irrisolti.

Si ricorderà la drammatica scomparsa di Sara Scimmi il 9 settembre del 2017, episodio che ha costretto le forze dell’ordine a ricorrere ai filmati delle telecamere private degli esercenti e attività commerciali operanti nella zona per le ricerche e nella speranza di individuare qualche responsabilità che però non hanno dato nessun riscontro oggettivo.

Come anche la morte di un ciclista il 25 settembre u.s. investito da un pirata della strada di cui non si è riusciti ad individuare il mezzo responsabile.

Nell’epoca in cui la sicurezza integrata diviene alleato imprescindibile del controllo del territorio e tutela della sicurezza, ne richiediamo l’integrazione poiché è assolutamente necessario poter individuare chi entra e chi esce dal nostro centro abitato dopo avervi circolato.

Susi Giglioli capogruppo Lega Castelfiorentino

