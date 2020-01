Il questore Nanei visita Vinci, incontro su giovani e droghe

Stamani, il questore di Firenze, Armando Nanei, ha incontrato il sindaco Giuseppe Torchia presso la sede del Comune di Vinci. Si tratta della prima visita istituzionale a Vinci, nel corso della quale il questore ha incontrato anche il vicesindaco con delega alla Cultura, Sara Iallorenzi, l'assessore al Turismo e alle Attività produttive, Paolo Frese, e la direttrice del Museo Leonardiano, Roberta Barsanti.

Nel corso dell'incontro si è parlato di sicurezza del territorio e di azioni di prevenzione sull'uso di droghe, rivolte alle giovani generazioni (è successo infatti a Sovigliana di Vinci il tragico fatto della morte della 19enne Erika Lucchesi, NdR). Su quest'ultimo aspetto il Comune di Vinci, tramite l'assessorato alla Pubblica istruzione, sta mettendo a punto progetti di educazione sul contrasto alla diffusione e uso di droghe da realizzare nelle scuole del territorio.

“La collaborazione tra enti locali e forze dell'ordine è fondamentale per contrastare i fenomeni di illegalità e aumentare la sicurezza del territorio”, ha detto il sindaco Torchia. In sintonia con le parole del primo cittadino anche il questore Nanei: “Sto incontrando tutti gli amministratori locali del territorio per creare un solido e proficuo rapporto tra la Questura e gli enti governativi locali. Incontrarsi di persona e conoscere il territorio è importante per creare e rafforzare la collaborazione istituzionale tra i comuni e le forze dell'ordine”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

