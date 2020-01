Da sx: Roberto Foresti, Paolo Cerutti, Stefano MOrandi, Carlo Amadori, Adolfo Carrara (foto gonews.it)

Firenze si candida a essere città nodo cruciale per il settore della biancheria intima, biancheria per la casa e del tessile per l’arredamento, nautica e Spa. Lo fa attraverso la seconda edizione di 13 Immagine Italia&Co. e Firenze Home TexStyle le fiere di punta, uniche in Italia, di un settore fulcro del Made in Italy.

Questa mattina, 29 gennaio, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione delle due fiere, ormai al loro secondo anno di matrimonio, nei settori della biancheria per la casa e del tessile per l'arredamento, nautica e Spa.

A presentare l’evento che si terrà l’1-2-3 febbraio in Fortezza da Basso a Firenze, Roberto Foresti di Firenze Fiera, che ha moderato gli interventi di Carlo Amadori, Adolfo Carrara, Stefano Morandi e Paolo Cerutti per Camera di Commercio di Pistoia e Immagine Italia.

Con Immagine Italia&Co. e Firenze Home TexStyle si mettono insieme due realtà, una che già esisteva, dedicata alla biancheria per la persona e l'altra, nata nel 2019, dedicata alla biancheria per la casa. Il successo della prima edizione dell'anno scorso è stato il motore per replicare quest'anno e rilanciare il ruolo di Firenze e rendere la città toscana il centro del settore tessile d'Italia.

Per Stefano Morandi, di Immagine Italia, si tratta di un “progetto positivo, che mette insieme due iniziative, una storica e una nuova che intercetta e soddisfa un'esigenza delle aziende toscane del settore. In questo modo si dà più visibilità all'intero settore.” Secondo dati recenti, Immagine Italia può contare storicamente su compratori appassionati che arrivano da tutto il mondo. In particolare e la Camera di Commercio di Pistoia ospita soprattutto russi.

Anche quest’anno, tutti i ricavi delle fiere, saranno investiti in una piattaforma per invitare i buyer. Dopo l'esordio dello scorso anno, il sodalizio con Firenze Home TexStyle è consolidato, così che il visitatore potrà accedere a entrambe le fiere utilizzando lo stesso ingresso. Confermato, in apertura, il Gala 'Stelle dell'Intimo'.

Immagine Italia&Co. e Firenze Home TexStyle, qualche numero

Ventimila mq occupati, 170 espositori, 300 italiani e 100 nazionali.

Nel 2018 in Italia il settore tessile per arredamento ha fatturato in Italia 1,7 miliardi, con un valore aggiunto di 337 milioni. L’azienda tipo ha una produzione di 1,6 milioni e un valore aggiunto di 317mila euro e un MOL di 93mila euro.

La Toscana è la 4^ regione nel settore con 1.147 imprese e 2-304 addetti, dopo Lombardia Campania e Veneto.

Dall’esperienza di Immagine Italia&Co. e Firenze Home TexStyle, nasce una piattaforma che mette insieme gli espositori e ambisce a fare ricerca per capire quali saranno i trend del futuro per creare nuovi mercati.

A Immagne Italia & Co. 2020 partecipano 86 imprese per un totale di 200 brand fra i più prestigiosi a livello internazionale. Made in Italy, ma non solo. Il 40% sul totale degli espositori arriva da mercati esteri: Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Germania, Svizzera, Slovenia, Lettonia, Polonia e Corea. Le presenze: 8 graditi ritorni e 11 new entry.

Immagine Italia&Co. e Firenze Home TexStyle abbracciano la Green economy

In questo scenario si inserisce la collaborazione di Adolfo Carrara che ha studiato i nuovi trend relativi alle famiglie e ai loro consumi. Famiglie e giovani in coabitazione, mercato senior con maggiore capacità di spesa e giovani orientati al futuro e alla sostenibilità, spingono le aziende del settore a rispondere alle nuove esigenze.

“Viviamo in un mondo – afferma Carrara- in cui l'ambiente subisce molte ferite e i giovani si pongono questo problema. Le aziende se ne stanno accorgendo e stanno facendo passi avanti nella produzione e nel modo di porsi sul mercato. Un esempio su tutti, di oggi. La storica bambola Barbie ha creato una collezione dedicata alla diversità. Questo mercato non va sottovalutato. Il design può aiutare a rendere la vita più leggera a persone portatrici di disabilità e a creare un nuovo modello di consumo che migliori la vita.”

Principale novità di quest’anno sarà il progetto Green Hub by Adolfo Carrara: un’inedita oasi verde allestita al Cavedio della Fortezza da Basso, interamente dedicata alla green economy e alla sostenibilità.

La nuova piattaforma nasce in una città in cui il settore del tessile può essere sviluppato. Firenze può così diventare centro rappresentativo di un settore e di un mercato importante per il Made in Italy.

Chiarastella Foschini

