Incidente in A11, carabinieri prestano i primi soccorsi

Ieri sera, una pattuglia dei carabinieri di Pescia mentre rientrava in caserma percorrendo l'A11 ha visto un incidente stradale che vedeva coinvolta una Fiat Panda con a bordo due persone, un uomo di 32 anni e una donna di 51 anni, la quale, per cause da accertare, si era poco prima ribaltata.

I due militari hanno prestato i primi soccorsi e hanno avvisato la polstrada di Montecatini Terme e i sanitari del 118, poi hanno gestito la viabilità lungo il tratto interessato dall’incidente in attesa degli agenti. L’uomo e la donna, all’arrivo dei sanitari, venivano trasportati in ambulanza presso l’ospedale di Pescia.

