Ladri d'appartamento si arrampicano al primo piano, nuovo caso tra Pontorme e Cortenuova

Nel pomeriggio di lunedì 27 gennaio i ladri hanno fatto di nuovo visita nella zona tra Pontorme e Cortenuova, un'area che a fine 2019 è stata molto bazzicata da brutte frequentazioni. In via Lombardia, secondo quanto segnalato da alcuni residenti, verso le 17 si sono arrampicati da una tubatura esterna nell'area retrostante a un condominio. Una volta arrivati in un balcone al primo piano, i ladri sono potuti entrare in un appartamento di una coppia anziana, riuscendo però a portare via solo poche cose. I residenti si sono accorti del furto solo a cose avvenute e per loro non è restato nient'altro da fare che denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine, nello specifico i carabinieri. Il bottino sembra essere comunque ridotto, per quanto riguarda il valore delle cose sottratte.

La zona è stata presidiata per molto tempo dai carabinieri tra ottobre e dicembre dello scorso anno, proprio a causa di una sequela di furti che ha destato allarme e preoccupazione. Il comandante della compagnia empolese Daniele Riva si è impegnato in prima persona per un sopralluogo tra le due frazioni, proprio su via Lombardia e zone limitrofe. Poi a gennaio le acque si sono calmate, e molto. Fino al caso segnalato.

Su Cortenuova è presente da qualche tempo una chat per il controllo di vicinato. L'amministrazione comunale, la polizia municipale e le forze dell'ordine sono in contatto continuo per presidiare le zone in cui vengono segnalati movimenti sospetti o casi di microcriminalità. L'attenzione rimane comunque alta.

