In casa aveva 556 stecche di sigarette di contrabbando, dal peso complessivo di 111 chili. Per questo una giovane, di origine cinese, è stata denunciata a Prato dalla guardia di finanza. Il controllo dell'abitazione è scattato dopo che la ragazza era stata fermata per un controllo in piazza Duomo nella quale sono state trovate alcune stecche di sigarette che erano state nascoste nel passeggino da bambini che aveva con sé.

