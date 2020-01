Nuovo orario per la farmacia comunale Civitas Montopoli di Capanne

Da lunedì 3 febbraio la farmacia comunale Civitas Montopoli di Capanne, in via Nazionale, amplierà l’orario di apertura, rimanendo a disposizione della cittadinanza ininterrottamente dalle 8 della mattina fino alle 20. Il nuovo orario continuato sostituirà così quello precedente (dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20). Un modo per dare un servizio migliore e più accessibile a chi lavora e ai genitori che alla mattina portano i propri bambini a scuola. «Fatte tutte le dovute valutazioni, in sinergia con la direttrice dottoressa Annalisa Pacini e con la dottoressa Olga Duranti, amministratrice unica della Civitas Montopoli, abbiamo deciso di implementare l’orario continuato per la farmacia comunale – spiega il sindaco Giovanni Capecchi – una scelta pensata per garantire una maggior offerta per la cittadinanza e per proseguire il cammino di sviluppo cominciato con la sottoscrizione del contratto di rete che ha dato vita a Farmarete». Il network delle farmacie del territorio, che comprende San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Fucecchio, Castelfranco di Sotto e, appunto, Montopoli, è nato nel gennaio 2019 e sul territorio comunale ha già distribuito, per i nati tra il gennaio e il settembre dello scorso anno, un kit di benvenuto per le famiglie dei neonati. «Lo scopo di Farmarete è quello di accrescere la capacità innovativa e di mettere a sistema le proprie competenze specifiche per fornire al cittadino un migliore servizio e una maggiore assistenza – spiega la dottoressa Olga Duranti – nei prossimi mesi sarà dato corpo ad alcune iniziative in ottica Farmarete per sviluppare servizi aggiunti e un unico sistema gestionale integrato»

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa

