Ospedale Castelfiorentino, Saccardi in Consiglio: "Aggiudicazione lavori entro l'estate, fine nel 2022"

La fine lavori dell’ospedale di Castelfiorentino è fissata al 2022. Lo assicura l’assessore alla Sanità della Toscana Stefania Saccardi che spiega la “complessità dell’intervento: sono previsti l’abbattimento e la ricostruzione di due corpi di fabbrica, uno collegato al presidio ospedaliero”.

Saccardi interviene in risposta all’interrogazione presentata dal portavoce dell’opposizione Jacopo Alberti, e chiarisce: “Il progetto esecutivo per l’ampliamento e la ristrutturazione è stato approvato a fine novembre 2019 ed è in fase di ultimazione la predisposizione dei documenti di gara per l’appalto dei lavori che si prevede saranno aggiudicati entro l’estate. Il completamento dell’intervento è fissato per l’inizio del 2022”.

L’assessore spiega anche le cause che hanno determinato la chiusura della struttura: “Il progetto del 2008 prevedeva l’esecuzione di interventi per migliorare la funzionalità delle aree di degenza e per verificare i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi. Gli interventi svolti non hanno coinvolto parti strutturali e non hanno cambiato la destinazione d’uso degli ambienti”.

Sull’aumento dei costi dei lavori, l’assessore elenca i motivi tra cui il “maggior dettaglio tra progetto definitivo ed esecutivo rispetto a quello preliminare”; le “caratteristiche dei terreni che hanno reso necessario la realizzazione di opere strutturali più complesse”; la “maggior superficie interessata dalle sistemazioni esterne”; la “tipologia costruttiva dei tre nuovi corpi di fabbrica”. “Il progetto esecutivo approvato – assicura – è stato verificato da un organismo di controllo accreditato così come previsto dalla normativa vigente”.

Il commento del portavoce alla risposta dell’assessore è stato chiaro: “Dopo molti anni sembra arriveremo in fondo”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Castelfiorentino