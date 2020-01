Ospedale San Jacopo rassicura una madre su trattamento postoperatorio di sua figlia

Inizierà il trattamento logopedico, all’interno dell’ospedale San Jacopo la giovane paziente che è stata sottoposta ad un intervento operatorio in un’altra Azienda Sanitaria e, a quanto riferisce la madre, al momento delle dimissioni non avrebbe ricevuto indicazioni sul piano riabilitativo da attivare nelle strutture territoriali.

L’Azienda intende rassicurare la madre che, grazie alla presa in carico delle strutture di riabilitazione e otorinolaringoiatria, la giovane, già presa in carico, effettuerà la terapia logopedica direttamente in ospedale e nel più breve tempo possibile. I sanitari, venuti a conoscenza della particolare situazione solo il 10 gennaio scorso, si sono infatti immediatamente adoperati per garantire la continuità assistenziale: la paziente ha svolto la visita fisiatrica lo scorso 20 gennaio, è stato compilato il progetto riabilitativo e giovedì prossimo 6 febbraio inizierà la riabilitazione, come paziente in fase “post operatoria”, in un ambiente dedicato e protetto con la compresenza del medico specialista di otorino.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio Stampa

