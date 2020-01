Rifiuti si affacciano sul campo sportivo di San Romano, la segnalazione

Molti rifiuti ammassati che guardano il campo di calcio della Sanromanese, squadra di calcio della frazione montopolese di San Romano. Uno brutto spettacolo, sia per i gialloneri che per le squadre ospiti che vengono a giocare in quel di via Lavialla. La dirigenza si è stancata e ha voluto rendere noto questo disagio alla stampa. "È una discarica a cielo aperto - spiega Sauro Berni, segretario della squadra -, invece che diminuire quella catasta di rifiuti aumenta". Come gonews.it abbiamo girato la segnalazione all'amministrazione comunale. A risponderci è stata la vice sindaco Linda Vanni, anche se per competenza è stato contattato l'assessore all'ambiente Alessandro Varallo e gli uffici comunali legati. "È un'area privata in cui già in passato siamo intervenuti, questa sarebbe una nuova segnalazione che in realtà a noi non è ancora pervenuta. Pensiamo quasi certamente che sia di una persona che non fa altro che accumulare rifiuti. Possiamo fare intervenire polizia municipale, anche se il terreno non è della società sportiva quindi legata alla competenza del comune". L'amministrazione spinge affinché vengano fatte segnalazioni sempre alle autorità preposte e pure al Comune. La vicenda verrà comunque seguita.

Elia Billero

