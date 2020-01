Ruba merce in un supermercato dal valore di 300 euro: arrestata 58enne

Lo scorso pomeriggio, una massese di 58 anni, disoccupata, con precedenti per reati contro il patrimonio mediante frode, delitti contro l’ordine pubblico con vincolo associativo e delitti contro la fede pubblica, è stata tratta in arresto dalle pattuglie della polizia, in servizio di controllo del territorio, per il furto aggravato, consumato all’interno di un noto supermercato cittadino.

La donna aggirandosi fra i corridoi del supermercato, ha prelevato prodotti di varia natura, per poi occultarne alcuni in due borse che portava con sé ed altri oggetti nel carrello porta spesa, sperando così di passare per una normale cliente. Alla cassa, infatti, presentava alcuni articoli per una cifra irrisoria.

Tuttavia il tentato furto non è passato inosservato all'addetto alla vigilanza, che prontamente ha richiesto l’intervento della pattuglia della polizia.

La donna è stata trovata in possesso di ben oltre 50 prodotti, fra profumi, generi alimentari e per la casa, di diversa natura, per un valore complessivo di quasi 300 euro. Per le modalità adottate e i precedenti di polizia veniva arrestata.

Questa mattina, il Tribunale, dopo la convalida dell’arresto operato dagli agenti, disponeva la misura cautelare dell’obbligo di firma in Questura, in attesa della celebrazione del processo.

Tutte le notizie di Massa