I vigili del fuoco di Cascina sono intervenuti alle ore 18:30 circa per un incidente stradale nel comune di Bientina, in località Caccialupi, al confine con la provincia di Lucca. Per cause in corso di accertamento due vetture si sono scontrate è una si è ribaltata. I feriti sono stati presi in consegna dal personale del 118. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture dello scenario.

