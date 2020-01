Scrittori in biblioteca, a Certaldo 'Sic Stantibus Busillis'

Per il ciclo di incontri “Scrittori in biblioteca”, sabato 1 febbraio 2020, ore 17 alla biblioteca comunale “Bruno Ciari” in Via Borgo Garibaldi, 37 - Via Mameli, 9, si terrà la presentazione del libro "Sic Stantibus Busillis" di Enzo Linari. Interverranno Andrea Spini, Nino Bozzi, l’assessore alal cultura del Comune di Certaldo, Clara Conforti. Sarà presente l'autore

Il libro è una storia intrigante, tra giallo e noir, un racconto di fantasia ma ambientato in Toscana. Nella zona di Vetus, immaginaria città dell'entroterra toscano, avvengono crimini di vario genere sui quali indaga la squadra del corpulento e astuto commissario Tagliavini. Solo che, tra ombre gotiche e poggi battuti dal sole, anche il caso intende giocare la propria parte. E allora ecco subito ingarbugliarsi le situazioni, mentre un filo d'inquietudine s'insinua poco a poco dentro l'animo del lettore.

Nato nel 1963, Enzo Linari è laureato in Filosofia e insegna Scienze Umane al Liceo “San Giovanni Bosco" di Colle di Val d'Elsa. Sposato con Daniela, è padre di due figli, Sofia ed Enea. Si è dedicato a lungo alla critica fumettistica, curando anche importanti mostre itineranti su personaggi del fumetto italiano (Dylan Dog, Diabolik, Lupo Alberto, Martin

Mystère, Nathan Never tra gli altri) e una importante rassegna sui Simpson. Interessatosi all'uso sociale dei comics, ha curato le mostre “Fumetto e salute" e "I fumetti e lo sport". Ha firmato anche alcuni soggetti di Diabolik. Come narratore ha già all'attivo il giallo storico “Guardiano d'imbrogli” (1989) e alcuni racconti di gusto neorealistico usciti sul quotidiano “Il Tirreno”.

L'iniziativa è organizzata da Biblioteca comunale “Bruno Ciari” e PromoCultura.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

