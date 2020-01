Sergio Cortes, il sosia di Michael Jackson atteso al Verdi di Montecatini

Molto più di un tributo a Michael Jackson, ma un vero show con tanto di coreografie ed effetti speciali. Somiglianza scenica, voce e danza, gli ingredienti che rendono lo spettacolo qualcosa di unico, per i fan più nostalgici del re della musica pop, ma anche per le nuove generazioni, uniti dall’amore per Michael Jackson, la sua musica e le sue canzoni.

Sergio Cortés, riconosciuto a livello internazionale come il sosia più affermato del Re del Pop, grazie a una somiglianza fisica e vocale impressionante, Cortés, accompagnato da una band live e da un corpo di ballo, ripropone i più grandi successi del Mito, intrattenendo e coinvolgendo il pubblico con un grande spettacolo ricco di effetti scenici e coreografici.“

Le coreografie, eseguite insieme ai ballerini sono precise e scrupolose, ricreate nei minimi dettagli. Non mancano i grandi classici come “Man in the Mirror” “Thriller” “Smooth Criminal” “Heal the World” e tanti altri. Completano lo show i musicisti, potenti ma nel contempo raffinati in un live d’eccezione.

BIGLIETTI: da € 23 a € 38

PREVENDITE: tutti i giorni presso la cassa del teatro ore 10,00-12,30 e 15,30-19,00 e su www.teatroverdimontecatini.it - www.ticketone.it

