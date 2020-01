Software crackati in azienda, maxi multa da 13mila euro

Avevano software crackati in azienda, per questo sono stati costretti a pagare 13mila euro di multa; inoltre è scattata una denuncia. Il fatto è avvenuto a San Giovanni Valdarno ed è entrata in azione la guardia di finanza.

Le fiamme gialle hanno messo nel mirino una società nel settore della ricerca, che offre consulenza in campo ambientale e geologico. Nei locali societari sono stati trovati software di disegno tecnico o multiservizi in totale illegalità. Per questo motivo l'amministratore è stato denunciato ed è scattata la sanzione per pirateria informatica.

