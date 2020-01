Sorpreso a spacciare, cerca di ingoiare la cocaina: arrestato

Nella serata di ieri (martedì 28 gennaio) i carabinieri di Prato e Iolo hanno arrestato in flagranza di reato due pusher. Nel primo caso i militari sono entrati in azione in via Sant’Andrea a Tontoli: hanno controllato e perquisito un ragazzo che, sebbene sottoposto quotidianamente all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato trovato in possesso di dieci dosi di hashish e di un coltello a serramanico.

I colleghi di Iolo, a seguito di diverse segnalazioni da parte di residenti, hanno intensificato i controlli a San Giusto e hanno assistito alla cessione di droga da parte di un uomo di origini marocchine, a bordo della propria auto, a una ragazza che si è dileguata immediatamente dopo lo scambio. I carabinieri sono riusciti a bloccare il pusher che ha cercato, invano, di ingoiare altre tre dosi di cocaina.

Tutte le notizie di Prato