Un 28enne è stato arrestato a Pisa per detenzione e spaccio di droga. I carabinieri lo hanno sorpreso in via Vernagalli e lo hanno perquisito. Hanno trovato 13 grammi di cocaina confezionata in più dosi e anche una modica somma di denaro, ritenuta provento dello spaccio. Per questo è stato messo in manette.

