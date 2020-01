Toscanasostenibile, prosegue il tour: tappa a Pistoia

“Alle radici della sostenibilità” è il titolo dell'evento che si terrà venerdì 31 gennaio a Pistoia nell’ambito del cammino di #Toscanasostenibile, percorso di formazione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile che ha lo scopo di definire gli obiettivi e il quadro di riferimento delle politiche settoriali e territoriali che la Toscana dovrà assumere per contribuire al raggiungimento degli obiettivi e delle scelte strategiche della "Strategia Nazionale per lo Sviluppo sostenibile" (SNSvS) e perseguire le finalità adottate dalle Nazioni Unite con l’Agenda 2030.

La mattinata vedrà la partecipazione dell’assessore all’ambiente Federica Fratoni che, con il suo intervento “Le prospettive della sostenibilità” aprirà i lavori alle ore 10.00 dopo i saluti di Francesco Mati, presidente del Distretto florovivaistico pistoiese e Luca Marmo, presidente della Provincia di Pistoia e sindaco di San Marcello Piteglio.

Seguiranno interventi, tra gli altri , di Luca Menesini, responsabile Agenda 2030 Anci Toscana e sindaco di Capannori, Valerio Barberis, assessore del Comune di Prato, Cecilia Del Re, assessore del Comune di Firenze.

L’appuntamento è per le 9,30 a Pistoia presso lo Spazio Convegni del Centro Mati 1909 (via Bonelliana, 46)