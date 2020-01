Truffa e concussione, indagato sottufficiale dei carabinieri a Firenze

È stato indagato dalla procura di Firenze con le accuse di truffa, concussione e abuso edilizio un sottufficiale dei carabinieri è. All'epoca dei reati contestati al militare, destinatario anche di una perquisizione e poi trasferito a seguito dell'inchiesta, questi era comandante di una stazione afferente al comando provinciale dei carabinieri di Firenze.

Secondo l'accusa, secondo quanto appreso, il militare si sarebbe allontanato dal luogo di lavoro per seguire dei lavori di ristrutturazione di un magazzino nella sua disponibilità, che si trovava nei pressi del suo ufficio. Sempre secondo quanto ipotizzato nel corso delle indagini, condotte dagli stessi carabinieri e coordinate dal pm Paolo Barlucchi, avrebbe usato la sua posizione di lavoro per ottenere uno sconto per i lavori eseguiti nel magazzino.

Inoltre il sottoufficiale è accusato di abuso edilizio dopo un'ispezione effettuata il 24 gennaio scorso dalla polizia municipale e dai carabinieri, poiché, sempre secondo l'accusa, avrebbe eseguito nel il magazzino lavori non autorizzati.

"Questo è ciò che contesta la procura - afferma il legale del militare, avvocato Laura Barbetti -, vedremo gli atti, ci difenderemo e faremo tutto quello che c'è da fare". "Occorre essere cauti - afferma ancora -, si tratta di un sottufficiale con 43 anni di servizio, premiato anche dal Presidente della Repubblica".

