U18 Silver a valanga sulla Folgore Fucecchio

L’U18 Silver batte la Folgore Fucecchio 92-34 e cala il bis nella terza giornata di ritorno

Dopo aver portato a casa lo scontro diretto con Asinalonga i ragazzi di Cantini e Chiarugi proseguono inarrestabili la corsa imponendosi agevolmente sulla Folgore Fucecchio per 92-34. Un punteggio che parla da solo per una gara a senso unico. I gialloblu prendono infatti un ampio margine fin dalla prima frazione (26-8) e all’intervallo lungo la sfida è già praticamente chiusa: 50-16. Nella ripresa si gioca per fissare il finale, ma la musica non cambia e i gialloblu allungano a dismisura.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – FOLGORE FUCECCHIO 92-34

Parziali: 26-8, 24-8, 25-9, 12-9

Tabellino: Castellacci 16, Cavini 11, Cetti 5, La Rosa 16, Talluri 7, Marrucci 5, Capezzoli 6, Campinoti 8, Giannetti 6, Barlabà 10, Giotti 2. All. Cantini. Ass. Chiarugi.

Fonte: Abc Castelfiorentino - Ufficio Stampa

