Ubriaco è salito su uno scooter parcheggiato e dopo aver armeggiato con lo sterzo lo ha buttato a terra. Lo scooter era di una guardia giurata in servizio di vigilanza nel piazzale degli Uffizi, nel centro di Firenze. Il fatto è avvenuto nella notte. Il protagonista è un turista americano 19enne che è stato denunciato per danneggiamento aggravato oltre ad essere stato sanzionato per ubriachezza.

