Confermata in Cassazione a 14 anni la condanna a Piter Polverini, l'assassino della 40enne Katia Dell'Omarino a Sansepolcro. In appello l'imputato aveva ottenuto uno sconto di pena di due anni. Polverini confessò il reato: uccise la donna dopo una lite per dieci euro per una prestazione di carattere sessuale. Il cadavere della 40enne fu trovato il 12 luglio 2016 sul greto del torrente Afra.

