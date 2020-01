Ultimi giorni per iscriversi alla Borsa Mercato Lavoro nel Turismo di Firenze e avere la chance di sostenere un primo colloquio con le oltre cinquanta aziende in cerca di nuovo personale, che il prossimo martedì 11 febbraio 2020 si ritroveranno al Tuscany Hall (ex Obihall) di Firenze, in via F. De Andrè, per la sesta edizione della Borsa Mercato Lavoro nel Turismo. Il modulo di adesione online sul sito www.borsamercatolavoro.it va infatti compilato entro e non oltre il 9 febbraio.

La Borsa Mercato, nata per mettere in contatto domanda ed offerta di lavoro in ambito turistico, è organizzata dall’Ente Bilaterale del Turismo Toscano con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Firenze e Città Metropolitana.

Oltre cinquanta quest’anno le imprese in cerca di candidati per coprire ben cinquecento nuove posizioni all’interno del proprio organico, dal receptionist a portieri, cuochi, camerieri, accompagnatori e guide turistiche, animatori e addetti al banco nelle agenzie di viaggio. Sul sito www.borsamercatolavoro.it è possibile consultare le singole richieste e, se si ritiene di avere le carte in regola per qualcuno dei profili cercati, prenotarsi subito on line per un primo colloquio. L’importante è rispettare la scadenza del 9 febbraio. La partecipazione è gratuita.

“L'obiettivo della Borsa Mercato Lavoro è favorire l’occupazione attraverso l'incontro tra domanda e offerta”, spiega il presidente EBTT Federico Pieragnoli, “quella di Firenze è un'edizione importante, di tutto rilievo, non a caso patrocinata dalle principali istituzioni che come noi credono nella necessità di far dialogare le aziende e chi è in cerca di lavoro. La partecipazione è come sempre gratuita, basta registrarsi online sul portale www.borsamercatolavoro.it entro il 9 febbraio”.

All’edizione 2020 della Borsa Mercato Lavoro fiorentina saranno presenti oltre 50 aziende, tra le quali alberghi ed attività extralberghiere, agenzie di animazione, agenzie di viaggio e tour operator, pubblici esercizi (bar e ristoranti). “A fare i colloqui con i candidati che si presenteranno saranno i direttori delle risorse umane e i titolari delle imprese coinvolte”, anticipa Catiuscia Fei, coordinatrice di parte datoriale del Centro Servizi Firenze e vice direttore della Confcommercio di Arezzo. “Quest’anno ci sono a catalogo circa 200 offerte di lavoro. Tra le figure cercate ci sono receptionist, portieri turnanti e di notte, cuochi, camerieri e barman, addetti al banco di agenzia di viaggio ma anche camerieri ai

piani, addetti al web marketing, guide e accompagnatori turistici. A questi si aggiungono più di 300 profili cercati nel settore dell'animazione”.

Come nelle precedenti edizioni, oltre ai desk per i colloqui con le aziende la Tuscany Hall ospiterà anche un’area dedicata alla formazione e all'orientamento professionale curata da enti, sindacati e associazioni che, a vario titolo, possono aiutare anche chi è alle prime armi a districarsi nel complesso panorama del mercato del lavoro, guidandoli verso la ricerca attiva di un impiego o la valutazione di eventuali opportunità di formazione e stage.

“A chi vuole partecipare alla Borsa Mercato Lavoro”, aggiunge Gianni Elmi Andretti, coordinatore parte sindacale del Centro Servizi Firenze, “consigliamo di scrivere un buon curriculum vitae e di prepararsi ad affrontare il colloquio conoscitivo con i responsabili delle varie aziende, durante il quale dovranno esporre al meglio le esperienze e le competenze acquisite”.

L’Ente Bilaterale del Turismo Toscano, che conta 16 sedi territoriali e 15 mila aziende iscritte per un totale di 43 mila occupati, è uno strumento importante al servizio di imprese e lavoratori del turismo. “Ci occupiamo di lavoro, formazione ed orientamento professionale, siamo accreditati dalla Regione Toscana come agenzia formativa e come agenzia per i servizi al lavoro. Per questo ci troviamo a gestire molte offerte di lavoro”, spiega il vicepresidente Roberto Betti, “L'incontro domanda/offerta è un servizio gratuito che offriamo quotidianamente e che si concretizza nel portale www.turismolavoro.it, dove è possibile incrociare le competenze di chi cerca occupazione con le esigenze delle imprese. È importante, in un mercato globalizzato e competitivo come quello del turismo, far incontrare aziende e lavoratori condividendo regole certe e contrattualmente definite, legate ad una offerta di qualità”.

Oltre a quella fiorentina del prossimo 11 febbraio, nel 2020 la Borsa Mercato Lavoro nel Turismo vedrà altre otto edizioni in Toscana, precisamente a Forte dei Marmi, Prato, Montecatini, San Vincenzo, Grosseto, Pisa, Piombino e Cecina.

Fonte: Ufficio Stampa EBTT

