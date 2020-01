Ultimo Baule dei sogni, 'Mostriciattoli' a Santa Maria a Monte

Giunge al termine per quest’anno la rassegna teatrale del Baule dei Sogni rivolta a tutti i bambini e alle loro famiglie. E sarà lo spettacolo Mostriciattoli a salutare i piccoli viaggiatori e a dar loro appuntamento all’anno prossimo.

Protagonista dell’ultimo spettacolo – che andrà in scena Sabato 1 Febbraio al Teatro Comunale di Santa Maria a Monte alle ore 16.30 –, sarà Olmo, un bambino che vuol essere grande ma tutti lo considerano piccolo. “Dammi la mano per attraversare la strada, sei piccolo!”, si sente dire. Poi, d’improvviso, Olmo diventa grande. “Fai attenzione, ormai sei grande!”.

Sarà forse colpa di Anna, la sorellina appena nata? Son tutti lì intorno a lei sorridenti e lei non riesce nemmeno a parlare. Eppure son tutti felici quando lei fa “ghe ghe gu gu…”. Però Olmo è quasi sicuro che sotto le sembianze della sorellina si nasconda un mostro e lui troverà le prove!

Oppure tutto è cominciato quando è andato in prima elementare? Tante cose nuove da imparare, tante nuove regole da rispettare e la maestra o il maestro, forse anche loro sono mostri da smascherare!

I mostri popolano tutta la casa, la scuola, la stanza di Olmo ma i grandi non li vedono fino a che un incontro fortunato con un piccolo cane, Polpetta, porta Olmo a dimenticare le sue paure, anzi a combatterle e a diventare grande. Così anche la scuola e la sorellina a poco a poco perdono le sembianze di mostro: di mostri ora in casa non ce ne sono più, neanche un piccolo mostriciattolo!

In scena il mondo dei giochi di un bambino e il suo mondo affettivo popolato da paesaggi e mostri, paesi e animali guida è raccontato da un’attrice, una disegnatrice e un’artista multimediale.

Adatto ai bambini dai 3 ai 8-10 anni, lo spettacolo, ideato e interpretato da “GialloMare”, utilizza la tecnica del teatro d’attore, integrata da immagini che renderanno ancora più coinvolgente la rappresentazione.

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte