Vibac, dal Consiglio regionale impegno e vicinanza: sì alla mozione di Sostegni (PD)

Piena solidarietà e vicinanza alle maestranze dello stabilimento Vibac di Vinci e impegno per la giunta toscana a proseguire il suo impegno, anche nei confronti del ministero dello Sviluppo economico, a sostegno della vertenza e per garantire tutte le misure di tutela per i lavoratori.

E’ quanto ha espresso il Consiglio regionale attraverso una mozione proposta dal consigliere Pd Enrico Sostegni e votata all’unanimità oggi dall’aula.

«Com’è noto la Regione ha già attivato un tavolo di crisi con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, della Rsu aziendale e i sindaci di Vinci e di Montelupo, così come chiedevo nella mozione approvata – spiega Sostegni – Spero che questo voto possa servire a sostenere ed incoraggiare il lavoro del tavolo indirizzato a richiedere all’azienda il ritiro della procedura di licenziamento dei 120 lavoratori , condizione indispensabile per aprire un confronto costruttivo».

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo PD - ufficio stampa

