A Castelfiorentino la seconda manifestazione de 'L'Italia che Resiste'

Questo il titolo dell’iniziativa prevista per Domenica 2 Febbraio alle ore 15 a Castelfiorentino, sul ponte del paese, nell’ambito della manifestazione nazionale L’ITALIA CHE RESISTE. Sarà organizzata sul marciapiede del ponte una catena di donne e di uomini, di pensieri, di colori, di voci, di letture, per chiedere di restare umani e cambiare l’approccio alle politiche di accoglienza e alla sicurezza. Gli organizzatori sono cittadine e cittadini, che fanno parte di associazioni, movimenti, partiti e che vogliono comunicare con gentilezza, inventiva e fantasia, la necessità di una nuova narrazione e di una diversa azione politica e culturale del fenomeno migratorio. Al cambio di Governo non hanno seguito modifiche sostanziali nella gestione dei flussi, i Decreti Salvini sono ancora in vigore, abbiamo solo dichiarazioni di intenti di modifica, oltre la lettera che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato ai Presidenti delle Camere al momento della promulgazione. Non è cambiato neppure il clima politico e ancora si continua a fare campagne elettorali sulla pelle degli immigrati, fomentando pregiudizi e stereotipi. Serve coraggio per chiedere una diversa politica di accoglienza e integrazione, per superare il falso dualismo noi/loro, per una vera realizzazione dei diritti civili e dei diritti sociali. E’ necessario che siano i cittadini ad opporsi alle scelte e alle idee inumane di chi vorrebbe lasciar morire, in mare o in Libia, chi scappa dalla guerra, dalla fame e dalla povertà. Nella settimana della Giornata della Memoria è indispensabile chiedere di non tornare indietro nel tempo, di combattere l’indifferenza, come ci chiede la Senatrice Liliana Segre e Papa Francesco.

Per questo, vi aspettiamo domenica, con qualcosa di rosso, con pensieri da leggere e da scrivere, frasi e brani da leggere, con i fiocchi dei colori dell’arcobaleno, per inondare di pace la nostra strada.

Gruppo RESISTENZA 2 FEBBRAIO

