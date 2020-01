Ad abitare con la sorella preferiva il carcere: evade dai domiciliari e viene arrestato

Ad abitare con la sorella preferiva il carcere. Un 54enne fiorentino è evaso ieri dai domiciliari e poi rintracciato poco dopo dai carabinieri avvisati dal'alert lanciato dal suo braccialetto elettronico. Una volta raggiunto, in piazza Puccini, 54enne, originario del Perù, avrebbe spiegato di essere uscito di casa dopo l'ennesima lite con la sorella per essere arrestato in quanto non voleva passare nemmeno un'altra notte con la sorella. L'uomo è stato arrestato per evasione. Si trovava ai domiciliari per una condanna definitiva per rapina.

Tutte le notizie di Firenze